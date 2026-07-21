Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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21.07.2026 18:28:04
QUICK SPARK: Partners Group Raises $15 Billion as Investor Appetite for Infrastructure Grows
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