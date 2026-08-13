Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
|
13.08.2026 17:29:40
QUICK SPARK: Russell 2000 Hits New Record Highs, Beats Nasdaq 100 In 2026
This article QUICK SPARK: Russell 2000 Hits New Record Highs, Beats Nasdaq 100 In 2026 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Russell Corp.
Analysen zu Russell Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|84,00
|-0,71%
|QUICK CO LTD
|832,00
|2,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.