Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
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20.07.2026 19:26:12
QUICK SPARK: Taco Bell, Cava, Chipotle Visits Plunge on Food-Borne Parasite
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Nachrichten zu Bell AG
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14.07.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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07.07.26
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30.06.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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26.06.26
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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23.06.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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16.06.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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10.06.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)