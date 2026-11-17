EMB Aktie
WKN DE: 502353 / ISIN: US2686183037
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17.11.2026 20:13:07
QUICK SPARK: Vanguard’s New Emerging Markets Bond Fund Challenges iShares’ $14 Billion EMB ETF
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