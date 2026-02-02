QUICK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

QUICK präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,14 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,41 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at