Quickbit eu Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quickbit eu Registered stellte am 27.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quickbit eu Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 90,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 81,2 Millionen SEK im Vergleich zu 866,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at