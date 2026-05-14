QuickLogic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

QuickLogic veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QuickLogic ein EPS von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,63 Prozent auf 5,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at