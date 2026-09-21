QuickLogic Aktie
WKN: 928202 / ISIN: US74837P1084
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21.09.2026 13:25:51
QuickLogic CFO Elias Nader Resigns; Appoints James Sullivan As Successor; Reaffirms Q3 Guidance
(RTTNews) - QuickLogic Corp. (QUIK), a semiconductor company, on Monday announced the appointment of James Sullivan as Senior Vice President of Finance and Chief Financial Officer, effective October 5.
Sullivan will replace Elias Nader, who resigned effective September 18 to pursue other opportunities.
Sullivan most recently served as CFO of Peraso Inc. (PRSO) and previously spent 14 years as CFO of MoSys Inc.
The company said Sullivan has experience in the semiconductor industry and markets including advanced wireless, aerospace, defense and autonomous systems.
The company reaffirmed its previously announced third quarter 2026 guidance.
The company said the leadership transition will not change its focus on eFPGA IP, antifuse FPGA technology and Storefront solutions.
In the pre-market trading, QuickLogic is 0.09% higher at $10.73 on the Nasdaq.
In the pre-market trading, Peraso is 2.25% higher at $0.4683 on the Nasdaq.
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