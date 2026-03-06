QuickLogic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

QuickLogic äußerte sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat QuickLogic 3,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,7 Millionen USD umgesetzt worden.

QuickLogic vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,910 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 13,77 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 31,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,11 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at