QuickLogic legte Quartalsergebnis vor

QuickLogic präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at