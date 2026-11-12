QuickLogic legte Quartalsergebnis vor

QuickLogic hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 153,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at