QuickLogic: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

QuickLogic hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 52,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at