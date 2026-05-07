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07.05.2026 06:31:29
QuidelOrtho: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
QuidelOrtho gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 619,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 693,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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