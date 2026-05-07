QuidelOrtho: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

QuidelOrtho gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 619,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 693,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at