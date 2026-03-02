QuidelOrtho Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DNGX / ISIN: US2197981051
|
02.03.2026 03:18:48
QuidelOrtho Corp Director Purchases 10k Shares as CFO Retires
Matthew Strobeck, a Board Director at QuidelOrtho Corp. (NASDAQ:QDEL), reported the purchase of 10,000 common shares on Feb. 13, 2026, for a total transaction value of ~$240,000, as disclosed in a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($23.96); post-transaction value based on Feb. 13, 2026 market close ($23.58). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
