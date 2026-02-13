QuidelOrtho hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

QuidelOrtho hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,92 USD gegenüber -2,280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 723,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 708,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

QuidelOrtho vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 16,690 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -30,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,79 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,98 Prozent präsentiert.

