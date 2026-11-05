QuidelOrtho informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

QuidelOrtho hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,78 USD gegenüber -10,780 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 618,9 Millionen USD, gegenüber 700,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,65 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at