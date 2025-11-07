QuidelOrtho präsentierte Quartalsergebnisse

QuidelOrtho äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,78 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QuidelOrtho ein EPS von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 699,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 727,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at