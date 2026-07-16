Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
|
16.07.2026 06:54:01
Quiet market, low offers: MLT defends slow pace of S$1 billion divestment plan
Investors want the Reit to cut losses and accelerate exits in China, but its manager says it will not panic sellWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!