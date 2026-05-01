Quimbaya Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Quimbaya Gold veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Quimbaya Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Quimbaya Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,190 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at