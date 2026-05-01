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01.05.2026 06:31:29
Quimbaya Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Quimbaya Gold veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Quimbaya Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Quimbaya Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,190 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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