Quimbaya Gold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quimbaya Gold hat sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Quimbaya Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at