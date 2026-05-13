Quince Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Quince Therapeutics hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quince Therapeutics -3,400 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at