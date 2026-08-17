Quince Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quince Therapeutics hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quince Therapeutics ein EPS von -68,000 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at