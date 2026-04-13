Quince Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quince Therapeutics hat sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,680 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quince Therapeutics -1,310 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at