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Quince Therapeutics Aktie

Quince Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHD / ISIN: US22053A1079

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30.03.2026 17:05:24

Quince Therapeutics Stock Climbs 8% Over Payment Of $5.5 Mln To Settle EIB Loan

(RTTNews) - Shares of Quince Therapeutics, Inc. (QNCX) are moving up about 8 percent on Monday morning trading after the company announced the settlement of its outstanding obligations under its loan from the European Investment Bank for a payment of $5.5 million.

The company's shares are currently trading at $0.09 on the Nasdaq, up 8.79 percent. The stock opened at $0.1133. Over the past year, it has traded in a range of $0.08 to $4.55.

The completion of debt settlement resolves critical debt obligations, allowing the company to advance its restructuring and evaluation of strategic alternatives to maximize shareholder value.

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