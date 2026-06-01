Quinenco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quinenco äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 120,30 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 123,80 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2 398,51 Milliarden CLP – das entspricht einem Abschlag von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 519,59 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at