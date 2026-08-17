Quinsam Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Quinsam Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Quinsam Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 185,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem -0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at