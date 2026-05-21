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21.05.2026 06:31:29
Quinsam Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Quinsam Capital hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Quinsam Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7700 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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