Quinsam Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quinsam Capital hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum -4,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at