QuinStreet Aktie
WKN DE: A0RDUR / ISIN: US74874Q1004
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23.11.2026 03:37:39
QuinStreet: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its earnings call, held on Nov. 4, 2026, for its 2027 fiscal first quarter ended Sept. 30, QuinStreet (NASDAQ:QNST) announced revenue grew 46% year over year to a record $416.7 million. The company operates a digital performance marketing network, which matches online consumers with client products to generate measurable customer leads.
Broadening demand across auto insurance and home services validates its media distribution model. Three things management said on the call stand out.
Automated search tools require structured data and strict compliance rules to route insurance shoppers without creating security risks or brand erosion for carriers. Management positioning its network as a control layer, or central intermediary, allows client databases to connect safely with automated shopping programs.
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Nachrichten zu QuinStreet Inc
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03.11.26
|Ausblick: QuinStreet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: QuinStreet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: QuinStreet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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Aktien in diesem Artikel
|QuinStreet Inc
|16,80
|-2,33%
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