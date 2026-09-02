QuinStreet Aktie

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WKN DE: A0RDUR / ISIN: US74874Q1004

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02.09.2026 15:35:01

QuinStreet CFO Gregory Wong Sells 11,704 Shares

Gregory Wong, CFO of QuinStreet (NASDAQ:QNST), sold 11,704 shares of common stock on Aug. 18, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($20.44); post-transaction value based on Aug. 18, 2026, market close ($20.76).QuinStreet is a global digital performance marketing enterprise that specializes in helping clients acquire new customers. The company delivers various online marketing solutions, producing measurable results such as qualified web traffic, sales prospects, direct phone calls, submitted applications, and ultimately, new patrons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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