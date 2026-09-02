QuinStreet Aktie
WKN DE: A0RDUR / ISIN: US74874Q1004
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02.09.2026 15:35:01
QuinStreet CFO Gregory Wong Sells 11,704 Shares
Gregory Wong, CFO of QuinStreet (NASDAQ:QNST), sold 11,704 shares of common stock on Aug. 18, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($20.44); post-transaction value based on Aug. 18, 2026, market close ($20.76).QuinStreet is a global digital performance marketing enterprise that specializes in helping clients acquire new customers. The company delivers various online marketing solutions, producing measurable results such as qualified web traffic, sales prospects, direct phone calls, submitted applications, and ultimately, new patrons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu QuinStreet Inc
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05.08.26
|Ausblick: QuinStreet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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|Ausblick: QuinStreet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu QuinStreet Inc
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