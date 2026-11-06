QuinStreet präsentierte Quartalsergebnisse

QuinStreet hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat QuinStreet 416,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 285,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at