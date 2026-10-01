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01.10.2026 06:31:29
Quizam Media informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Quizam Media hat am 28.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Quizam Media 1,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Quizam Media im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,90 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 6,84 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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