Quizam Media: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Quizam Media hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
