Quizam Media: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Quizam Media ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quizam Media die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig wurden 1,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Quizam Media 1,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at