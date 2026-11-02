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02.11.2026 06:31:29
Quizam Media vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Quizam Media hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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