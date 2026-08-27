QumulusAI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

QumulusAI hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 117,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at