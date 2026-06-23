Quoin Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3C6B9 / ISIN: US74907L1026
|
23.06.2026 15:03:08
Quoin Pharma: FDA Conditionally Accepts QYLEKI As Proposed Brand Name For QRX003
(RTTNews) - Quoin Pharmaceuticals (QNRX) announced the FDA has conditionally approved QYLEKI as the proposed brand name for QRX003, the company's investigational product candidate for the treatment of Netherton Syndrome. The company said a request for proprietary name review and final approval for QYLEKI will be included in a New Drug Application for QRX003.
QYLEKI lotion is currently being evaluated in Phase 2 whole-body clinical trials in patients with Netherton Syndrome. The pivotal Phase 3 study is expected to initiate in the second half of 2026, with a potential NDA filing in 2027.
In pre-market trading on NasdaqCM, Quoin shares are down 6.47 percent to $4.12.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quoin Pharmaceuticals, Ltd (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Quoin Pharmaceuticals, Ltd (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.