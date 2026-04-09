QuoteMedia stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

QuoteMedia gab am 07.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat QuoteMedia im vergangenen Quartal 5,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QuoteMedia 4,7 Millionen USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 USD. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat QuoteMedia in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,25 Millionen USD im Vergleich zu 18,74 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at