QuoteMedia stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QuoteMedia stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at