Quoten: Kroatien-Krimi-Wiederholung gewinnt mitten in Reisezeit

BERLIN (dpa-AFX) - Zur besten Sendezeit am Donnerstag ab 20.15 Uhr hat eine Krimiwiederholung im Ersten die meisten Zuschauer vor den Bildschirm geholt. Im Schnitt schauten 4,80 Millionen den ARD-Film "Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten" von 2021, was einem Marktanteil von 20,7 Prozent für den in Split am Mittelmeer spielenden Krimi mit Jasmin Gerat entsprach.

Dahinter lag das ZDF mit dem Auftakt der zweiten Staffel der Familienserie "Wendehammer": 2,15 Millionen sahen die Folge "Schöne neue Welt" ab 20.15 Uhr (9,2 Prozent), die zweite Folge "Der Quälgeist" direkt im Anschluss ab 21 Uhr hatte dann noch eine Gesamtreichweite von 1,83 Millionen (8,0 Prozent).

Die anderen Sender waren noch weiter abgeschlagen: Vox hatte mit der Zeitreisenkomödie "Zurück in die Zukunft II" von 1989 im Schnitt 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (5,6 Prozent), RTL mit der Reportage "Einsatz für Henning Baum - Hinter den Kulissen der Polizei" 1,10 Millionen (4,9 Prozent).

Die Sat.1-Reportage (ProSiebenSat1 Media SE) "Wer soll das bezahlen?" kam auf 850 000 Zuschauer (3,8 Prozent), Kabel eins mit der Reportage "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" auf 800 000 (3,5 Prozent), ProSieben mit der Datingshow "Beauty & The Nerd" auf 700 000 (3,2 Prozent) und RTLzwei mit der Dokusoap "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" auf 400 000 (1,7 Prozent)./gth/DP/zb