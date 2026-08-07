QVC Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

QVC Group A hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QVC Group A -275,410 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,24 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at