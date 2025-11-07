QVC Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

QVC Group A hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,21 Milliarden USD, gegenüber 2,34 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at