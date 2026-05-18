QVC Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

QVC Group A gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QVC Group A ein Ergebnis je Aktie von -12,500 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at