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18.05.2026 06:31:29
QVC Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
QVC Group A gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QVC Group A ein Ergebnis je Aktie von -12,500 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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