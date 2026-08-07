QVC Group B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

QVC Group B hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

QVC Group B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -275,410 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at