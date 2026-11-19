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19.11.2026 06:31:28
QVC Group B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
QVC Group B ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat QVC Group B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -9,920 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,21 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,94 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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