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18.05.2026 06:31:29
QVC Group B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
QVC Group B hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
QVC Group B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat QVC Group B mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,03 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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