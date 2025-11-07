QVC Group B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

QVC Group B hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,34 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at