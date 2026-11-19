QVC Group hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -9,920 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at