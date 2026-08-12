KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.08.2026 13:42:00
Qwen-KI für Apple Intelligence: Leak stellt Anbindung in Aussicht
Apple arbeitet in China mit alternativen Sprachmodellen, weil die chinesischen Behörden das so wollen. Nun sickerte kurz eine neue Funktion für den Mac durch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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