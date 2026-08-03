Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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03.08.2026 12:15:00
Qwen3.8-Max: Alibaba legt mit neuem KI-Modell nach
Im globalen KI-Wettlauf legt China nach. Alibaba stellt mit Qwen3.8-Max ein neues Modell vor, das mit führenden US-Systemen mithalten soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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